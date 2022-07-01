Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно, — Урсула фон дер Ляєн виступила в Раді

Про це вона сказала під час виступу в українському парламенті.

«Ви боронитеся дуже сміливо. Європа стоятиме за Україну стільки, скільки буде треба. Ми не заспокоїмося, поки ви не переможете ворога», — заявила вона.

Президентка Єврокомісії також подякувала президентові Володимиру Зеленському за можливість виступити у Раді й нагадала, що наступного понеділка разом із президентом Зеленським та прем’єр-міністром Шмигалем вона візьме участь у конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.

«Ваш європейський шлях і відбудова країни будуть йти поруч. Україна буде в лідерах. Потрібні будуть великі інвестиції. Але щоб максимізувати їх вплив і зміцнити довіру бізнесу, інвестиції потрібно буде поєднати з новою хвилею реформ» — заявила фон дер Ляєн.

Вона відзначила, що чималого прогресу вже вдалося досягти.

«Візьміть боротьбу з корупцією. Ви створили разючу антикорупційну машину. Але зараз цим установам потрібні зуби і потрібні люди на керівних посадах. Якнайшвидше мають бути призначені новий керівник САП та новий директор Національного антикорупційного бюро України» — сказала вона

Разом з цим вона нагадала про реформу Конституційного суду, необхідність прийняти законодавство щодо процедур відбору суддів, потребу зменшити надмірний вплив олігархів на економіку, а також прийняти закон про ЗМІ, який приведе українське законодавство у відповідність із чинними стандартами ЄС.