Великобританія майже подвоїть свою військову підтримку Україні

Великобританія майже подвоїть свою військову підтримку Україні за рахунок додаткового мільярда фунтів стерлінгів, щоб допомогти країні перейти від оборони від російського вторгнення до наступальних операцій.

«Збільшення фінансування, яке буде оголошено Борисом Джонсоном на саміті НАТО в Мадриді в четвер, піде на системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливих комплектів для українських солдатів», — пише Bloomberg з посиланням на повідомлення британського уряду.

Це збільшує загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів), що, за словами уряду, більше, ніж у будь-якій країні, крім США. «Зброя, обладнання та підготовка Великобританії трансформують оборону України проти цієї агресії», — заявив Джонсон.

Минулого тижня Великобританія також оголосила про нову програму підготовки українських збройних сил. На навчання вже приїхали перші кілька сотень українських військових. Всього ж проєкт розрахований на підготовку до 10 000 солдатів кожні 120 днів.

Військова підтримка є доповненням до 1,5 мільярда фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної підтримки, наданої Україні з лютого, повідомляє уряд Сполученого Королівства.