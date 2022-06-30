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Українські льотчики вразили склади боєприпасів та РАО росіян

ІЛЮСТРАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Українські Повітряні сили повідомляють, що минулої доби влучили у командно-спостережний пункт російських військових, а також у два склади боєприпасів і склад ракетно-артилерійського озброєння.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: «29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога.

Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України».

30 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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