Україна отримала від США грант у 1,3 мільярда

Україна отримала 1,3 мільярда доларів грантової допомоги від США у межах пакету фінансування бюджету у 7,5 млрд дол.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Twitter.

Він подякував партнерам за безпрецедентну підтримку у вигляді санкцій, зброї та фінансів. Раніше, 8 червня, Україна отримала перший мільярд доларів з цього пакету допомоги.

Нагадуємо:

Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США обсягом 40 млрд доларів вже прибула в Україну.