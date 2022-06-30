Глава МЗС Британії вважає реалістичним відвоювання всієї території України Окупанти покинули Зміїний, на острові пожежа та вибухи » Швеція надасть Україні нову партію протитанкової зброї Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України з протитанковою зброєю, кулеметами та обладнанням для розмінування Про це у коментарі TT сказав міністр оборони Петер Гультквіст. У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. За його словами, про цю зброю просила українська сторона. Загальна вартість зброї та обладнання складає 500 млн шведських крон. Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня. 2 червня шведський уряд ухвалив четвертий пакет допомоги Україні. До нього увійшли протикорабельні ракети Robot 17, 5 000 протитанкових гранатометів Pansarskott m/86, снайперські гвинтівки AG 90 та боєкомплект до них.