Лечение меланомы в Израиле

Меланома относится к агрессивному типу рака, который образовывается и распространяется в клетках кожи, производящих меланин. Основным фактором риска является родинка, меняющая свои формы и размеры под действием ультрафиолета. Кажется, что любая форма проявления онкологии – это конец. Но врачи Израиля ежегодно опровергают такие предположения пациентов, доказывая на деле обратное. Побороть меланому и жить полноценной жизнью без рака возможно, если пройти лечение меланомы в Израиле. Выживаемость пациентов с онкологией в стране увеличилась в 4 раза за последние 8 лет.

Как диагностируют меланому в Израиле

От того на сколько корректными будут результаты обследований зависит успех лечения онкологического заболевания. Инновационные методы диагностики, которыми пользуются врачи израильских медицинских центров, гарантируют точность полученных показателей здоровья пациента.

Доктора клиники Ихилов практикуют три способа для диагностирования меланомы:

дерматоскопию;

картирование невусов;

биопсию.

Дерматоскопия

Представляет собой первичный этап диагностики с использованием дерматоскопа. Прибор четко показывает слои кожи, на основе чего врач проводит ранее исследование злокачественного новообразования. Процедура демонстрирует 90% опухолей кожи, в то время, когда визуально невооруженным глазом можно увидеть только 60%.

Метод обследования обладает существенными преимуществами: прост в применении и не вызывает косметических дефектов кожи.

Картирование невусов

Онкодерматологи медицинского центра Сураски используют высокотехнологичную аппаратуру, которая создает картину родинок, покрывающих тело пациента. Врач видит все изменения родинок или их новые проявления. Из преимуществ выделяют отсутствие дискомфорта для обследованного. Также осмотр носит неинвазивный характер и занимает пару минут.

Биопсия

Визуально увидеть характер новообразования не сможет даже самый опытный врач, поэтому доктора практикуют биопсию. Для дальнейших исследований пораженной ткани берется ее небольшой образец.

Какое преимущество диагностики в Израиле для иностранных пациентов?

Пациенты других стран имеют неоспоримое преимущество обследований в клиниках страны – программа диагностики рассчитана только на 3 дня, а лечение может быть и удаленным.

Первый день подразумевает первичный осмотр пациента и консультацию у профильного врача-онколога. Доктор изучает историю болезни, собирает анамнез, передает материалы на биопсию. Второй день – проводятся лабораторные анализы крови и мочи. Исследования проходят с участием умелых лаборантов с более чем 20-летним стажем работы. На третий день осуществляется повторный осмотр с результатами анализов, ставится диагноз и определяется способ терапии.

Стоимость диагностики в Израиле на 30% дешевле, чем в странах Европы. Например, пакет расширенного обследования обходится от 2300 долларов, а стандартная программа диагностики – от 1600 долларов и выше.