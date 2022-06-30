Глава МЗС Британії вважає реалістичним відвоювання всієї території України

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

Про це вона сказала в ефірі радіо BBC, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Guardian.

«Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території», — заявила Трасс.

Відповідаючи на питання, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного періоду часу, вона сказала: «Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу».