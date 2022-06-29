Восстановление после лазерной коррекции зрения

В современной офтальмологии наиболее эффективным способом восстановления зрения считается лазерная коррекция зрения. Разработано и апробировано несколько методик для проведения подобных процедур. Это позволяет добиваться максимального результата в каждом конкретном случае с учётом индивидуальных особенностей зрительной системы пациента.

Ранний послеоперационный период

Способность роговицы человеческого глаза к восстановлению уникальна — уже через два часа после операции отогнутый лоскут роговицы срастается с основной частью оболочки. На протяжении этих двух часов пациент должен оставаться в клинике под присмотром врача.

В это время важно отдохнуть, поэтому нужно посидеть с закрытыми глазами или даже поспать. Если у пациента проявляется обильное слёзоотделение, следует аккуратно промакивать глаза стерильными сухими салфетками.

Время, проведённое в клинике, может быть и больше — всё зависит от конкретного случая и пациента, но по статистике, большинство пациентов отправлялись домой в тот же день после осмотра врача. В первые часы после операции у человека может отмечаться относительная нестабильность зрительной функции из-за повышенной чувствительности глаз. Лучше если кто-то из близких встретит пациента и проводит до дома.

Процедура лазерной коррекции подразумевает проникновение в структуру глаза, поэтому чувство дискомфорта у пациента в первое время после операции считается естественным. Человек может наблюдать у себя следующие симптомы:

повышенную чувствительность к яркому свету;

звездочки перед глазами;

ощущение под веками инородного тела;

воспаление слизистой оболочки;

постоянное слезотечение;

отечность век.

Подобные нарушения имеют временный характер и исчезают через несколько дней при отсутствии чрезмерных нагрузок на орган зрения и соблюдении рекомендаций офтальмолога.

Обязательные условия реабилитации

После операции всем пациентам предписывается использование специальных препаратов (искусственных слёз), которые оказывают на эпителий роговицы смягчающее действие, а также антибактериальные капли для предупреждения развития инфекции. Срок применения этих медикаментозных препаратов составляет обычно 10 дней, но в некоторых случаях может продлеваться до месяца. Для защиты глаза от пыли и других внешних воздействий, в первый месяц реабилитации необходимо носить специальные очки с боковой защитой.

После операции не стоит прикасаться к глазам, как минимум, сутки. Нельзя умываться и мыть голову в течение первых дней. Не стоит гулять на улице в ветреную погоду. Для защиты глаз от солнечного света необходимо использовать очки с УФ-фильтром.

Также офтальмологи советуют придерживаться следующих советов:

исключите употребление алкоголя и курение на время реабилитации;

избегайте любых ситуаций, при которых можно получить травму глаз;

не носите одежду с узким горлом, которая надевается через голову;

не напрягайте зрение работой на компьютере, длительным чтением или просмотром телепередач;

снизьте физические нагрузки;

не посещайте бассейны и сауны.

Пациенты должны проходить обязательные профилактические осмотры в клинике через неделю после операции, затем через месяц и через два. При появлении тревожных симптомов настоятельно рекомендуется сразу обратиться к офтальмологу. Лучше лишний раз убедиться в отсутствии осложнений, чем проигнорировать визит в клинику. Констатировать успешную коррекцию зрения врачи могут только спустя три месяца после процедуры.

В каком положении нужно спать

Неправильное положение человека во время сна может привести к нарушению процесса заживления прооперированного глаза и стать причиной нежелательных последствий. Первые ночи рекомендуется лежать строго на спине. Затем пациент может принимать привычную ему удобную позу, но ни в коем случае не спать лицом в подушку.

Правила гигиены глаз после операции

Очень важно в период реабилитации защищать глаза от всех внешних воздействий: яркого света, пыли, дыма. Выполнить это требование несложно. Куда труднее не допустить контакта глаз с водой, ведь человек не может месяц не умываться. В первые несколько дней лучше пользоваться влажными салфетками, а в дальнейшем осторожно вести себя в душе и избегать попадания капель воды или моющего средства в глаза. Если шампунь или мыло все-таки просочились под веки, необходимо незамедлительно промыть их каплями, которые вам назначил врач.

Ещё раз стоит напомнить, что плавание в бассейне или открытом водоёме категорически запрещается. Нечаянно попавшая в глаз вода может стать причиной развития инфекционного воспалительного процесса.

По этой же причине женщинам стоит на время послеоперационного восстановления отказаться от использования косметики. Увлажняющие крема можно наносить на кожу лица через 2-3 дня, но крайне аккуратно и избегая зоны вокруг глаз. Пользоваться тушью для ресниц запрещено в течение всего периода реабилитации. Также не рекомендуется распылять всевозможные аэрозольные средства в помещении, где находится пациент.

Управление автомобилем

Водить транспортное средство, а также осуществлять авиаперелёты разрешается только после консультации с офтальмологом. Во-первых, в первые дни после операции зрение ещё может быть нечётким, а, во-вторых, нагрузки на зрительную систему строго противопоказаны. Длительные поездки за рулём, особенно в ночное время, вряд ли пойдут на пользу пациенту.

Возможные послеоперационные осложнения

Проблемы со зрением, возникающие во время реабилитации, в основном, зависят от поведения пациента. В период реабилитации многие могут столкнуться с явлением помутнения роговицы. Это состояние не нуждается в дополнительном вмешательстве офтальмолога и самостоятельно регрессирует в течение месяца. При нарушении правил или самовольном сокращении периода восстановления у пациента могут проявиться более серьёзные негативные последствия, например, разрыв роговицы, синдром сухого глаза или поверхностный кератит. Именно поэтому важно соблюдать все рекомендации врача.