ISW: Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва » США приняли на вооружение новый танк первые со времен холодной войны армия США собирается приобрести и поставить на вооружение новый легкий танк. Служба объявила сегодня, что General Dynamics Land Systems выиграла конкурс программы Mobile Protected Firepower и получила контракт на сумму до 1,14 миллиарда долларов. Первоначальный контракт Mobile Protected Firepower (MPF) будет охватывать первоначальный малосерийный производственный заказ на 96 машин. Армия рассчитывает получить первые образцы из первоначальной партии в 26 MPF в декабре 2023 года и полностью оснастить ими свое первое подразделение к 2025 году. В настоящее время служба планирует закупить в общей сложности 504 новых легких танка, большинство из которых из них прибудут к концу 2035 года. Не сразу ясно, включает ли эта цифра какой-либо из предсерийных образцов, которые General Dynamics Land Systems (GDLS) уже поставила для испытаний. Участие General Dynamics Land Systems (GDLS) в конкурсе программы Mobile Protected Firepower (MPF). ГДЛС Проект GDLS MPF, который будет официально представлен этой осенью на главном ежегодном съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне, округ Колумбия, основан на модели Griffin II компании . Его основным вооружением является 105-мм пушка (в отличие от 120-мм пушки, установленной на оригинальном демонстраторе Griffin ) , установленная в башне, заимствованной у танка M1 Abrams . В нем используется версия системы управления огнем, используемая в варианте M1A2 System Enhanced Package Version 3 (SEPv3)