НАТО постачатиме Україні зброю, доки буде потрібно, — Шольц

Про це повідомляє Reuters.

З відповідною заявою Шольц виступив 29 червня перед початком саміту НАТО у Мадриді.

«Добре, що країни, які зібралися тут, але й багато інших, роблять свій внесок, щоб Україна могла захистити себе – надають фінансові кошти, гуманітарну допомогу, а також зброю, яка терміново потрібна Україні», – сказав Шольц.

Він наголосив, що країни НАТО продовжать підтримувати Україну і робитимуть це інтенсивно.

«Повідомлення таке: ми будемо продовжувати це робити – і робити це інтенсивно – доти, доки це необхідно, щоб Україна могла захистити себе», – пообіцяв Шольц.