ISW: Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам

Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам, попри на нову тактику Москви, спрямовану на обмеження російських втрат.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Українські сили, ймовірно, відходять, що може включати відхід з Лисичанська та Луганської області у найближчому майбутньому та який, ймовірно, спрямований на передчасне завершення російського наступу.

Київ може продовжувати цей підхід доти, доки російська атака не досягне кульмінації або українські сили не займуть більш захищені позиції вздовж більш прямої лінії, засіяної укріпленими містами та селищами.

Росіянам, що залишилися в Сєвєродонецьку, необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець у Лисичанськ з Сєвєродонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі. Цей рух може потребувати деякого часу, оскільки росіяни зруйнували три основні мости.

Російським силам, які ведуть безперервні наступальні операції в Сєвєродонецьку, також знадобиться деякий час для відновлення боєздатності перед тим, як брати участь у штурмі Лисичанська.

Уточнюється, що місцезнаходження та чисельність російських військ, що захопили Сєвєродонецьк, наразі залишаються неясними.