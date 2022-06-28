Зеленський візьме участь у саміті НАТО

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції напередодні саміту в Мадриді, пише Укрінформ.

«Українська влада та народ продовжують чинити опір жорстокій загарбницькій війні росії. Їхня сміливість і цілеспрямованість є джерелом натхнення. І я вітаю той факт, що Президент Зеленський приєднається до нас на саміті НАТО», — сказав Столтенберг.

Саміт НАТО має відбутися 28-30 червня.

За словами генсека, підтримка альянсу, зокрема військова та фінансова допомога, змінює ситуацію на полі бою щодня.

«На саміті ми узгодимо посилений Комплексний пакет допомоги Україні. Це включатиме суттєве надання підтримки. У таких сферах, як безпечні комунікації, системи захисту від дронів та пальне», — додав Столтенберг.