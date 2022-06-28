В Пентагоне высоко оценили действия ВСУ

«С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, как они это делали, – это то, что мы все будем изучать в будущем», – заявил высокопоставленный сотрудник американского оборонного ведомства.

«И когда [украинские силы] решили покинуть Северодонецк, они решили сделать [это] по собственному желанию», – подчеркнул он.

По его словам, на той небольшой территории, которую ВС РФ удалось отвоевать, было потеряно большое количество личного состава и техники.

«Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в довольно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства», – заявил сотрудник Пентагона.

По его словам, Министерству обороны США стало известно о растущих признаках сопротивления российской оккупации недалеко от Херсона: «За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников. Нам также известно, что украинцам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона».

По словам высокопоставленного сотрудника Пентагона, Министерство обороны США увидело доказательства сохраняющихся проблем с моральным духом среди российских военнослужащих.

Он добавил, что Россия также использовала свои резервы за последний месяц: «Тот факт, что Россия говорит о резервах, свидетельствует о влиянии украинцев на российскую армию.

«На бумаге Россия, безусловно, имеет преимущество в системах вооружения и общей численности войск, которые она может выставить на поле боя», – отметил сотрудник Пентагона.

По его словам, прогресс на поле боя, который демонстрируют ВСУ с меньшими силами, свидетельствует об их мастерстве и решимости.

Что касается поставок американского оружия в Украину, чиновник сказал, что вскоре в Украину будут отправлены четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS).

«Мы продолжаем работать над нашей помощью в сфере безопасности и делаем все возможное, чтобы доставить эту помощь украинцам как можно быстрее. Думаю, что то, что вы видите на поле боя, свидетельствует о том, что украинцы хорошо используют не только наши системы, но и системы, которые они получают от наших партнеров и союзников по всему миру», – сказал сотрудник Пентагона.