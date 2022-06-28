Техас: 46 человек найдены мертвыми в брошенном трейлере
Климат в Сан-Антонио жаркий в летние месяцы, температура в понедельник достигала 39,4°C.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сказал, что консул страны направляется к месту обнаружения, но добавил, что национальность жертв до сих пор неизвестна.Губернатор-республиканец от Техаса Грег Эбботт обвинил в гибели людей президента США Джо Байдена, назвав их результатом его «смертоносной политики открытых границ».
Бето О’Рурк, кандидат от Демократической партии, баллотирующийся против Эбботта, призвал к срочным действиям, чтобы ликвидировать сети контрабандистов и вместо этого предложить расширенные возможности для легальной миграции.Иммиграция является спорным политическим вопросом в Соединенных Штатах, где в прошлом году было задержано рекордное количество нелегальных мигрантов, пересекающих страну из Мексики, причем многие из них путешествовали по чрезвычайно рискованным и небезопасным маршрутам.
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