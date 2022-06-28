Ударна авіація ЗСУ знищила позиції двох батальйонно-тактичних груп окупантів Франція планує передати Україні бронетранспортери й гаубиці Caesar » Російські фашисти випустили 11 ракет по Миколаєву і вдарили по Очакову з РСЗВ Російські війська випустили вночі по Миколаєву близько 11 ракет, частину збила ППО. Також ворог обстріляв Очаків з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час відеозвернення. За його словами, наслідки ракетних ударів по Миколаєву зараз уточнюються. При цьому через обстріл Очакова, троє людей загинули, а ще шість отримали поранення. «Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі. Триває робота ДСНС з розбору завалів», — розповів Кім.