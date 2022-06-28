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G7 і ООН: удар по Кременчуку є військовим злочином, Путін буде притягнутий до відповідальності

G7 Країни Великої сімки

Про це йдеться у заяві «Великої сімки».

Лідери G7 наголосили, що разом з Україною оплакують «невинних жертв жорстокого і мерзенного нападу».

«Невибіркові напади на нешкідливих мирних жителів є військовим злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності», — йдеться в заяві.

Також «Велика сімка» підтвердила «непохитну підтримку України».

«Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною», — зауважили представники G7.

У свою чергу, як повідомляє Укрінформ, представник генсека ООН Стефан Дюжаррік назвав «жахливим» ракетний обстріл з боку Росії.

«Будь-який напад на торговий центр, м’яко кажучи, жахливо. І це далеко від лінії фронту. Ніяка цивільна інфраструктура, що включає торгові центри і цивільних осіб, ніколи не повинна ставати мішенню», — заявив він.

Він висловив сподівання, що переговори між Росією і Україною продовжаться.

28 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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