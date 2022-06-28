Джеймс Кэмерон вернет «Титаник» в кинотеатры

Один из самых успешных режиссеров мира Джеймс Кэмерон отпразднует 25-летие одного из своих самых известных и успешных фильмов вернув его в кинотеатры.

Посвежевшую 3D-версию «Титаника» можно будет увидеть в формате 4K HDR в кинотеатрах по всему миру с февраля 2023 года. Ожидается, что Disney выйдет на международный рынок аккурат ко дню Св. Валентина. А вот Paramount, которая имеет внутренние права, установит дату перезапуска в ближайшие дни.

Оригинальный «Титаник» вышел в декабре 1997 года и за все время заработал свыше $2.2 млрд при бюджете в $200 млн. Лента почти 12 лет оставалась самой кассовой в мире — ее рекорд смог превысить лишь «Аватар» все того же Джеймса Кэмерона в 2009 году и «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо в 2019 году.

«Титаник» в 1998 году выиграл сразу 11 «Оскаров», в том числе в таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и даже «Лучшая песня».

А главные актеры – Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, – перешли в каст мегазвезд.