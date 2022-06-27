За добу підірвано 5 складів ворожих боєприпасів

Відео пожеж на складах окупантів оприлюднено в телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Склад боєприпасів у Зимогір’ї у тимчасово окупованій Луганській області передає привіт! Ранок стає все добрішим і добрішим!» – так прокоментували відео у СтратКомі ЗСУ.

У повідомленні також зазначили, що об’єкт розташований приблизно за 50 кілометрів від позицій ВСУ, додавши: «Хто зрозумів, той зрозумів».

Окрім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео ще однієї пожежі. Згідно з повідомленням – складу ворожих боєприпасів біля тимчасово окупованого Алчевська на Луганщині.