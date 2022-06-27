За добу підірвано 5 складів ворожих боєприпасів

У тимчасово окупованому Зимогір’ї та поблизу окупованого Алчевська горять ворожі склади боєприпасів
Відео пожеж на складах окупантів оприлюднено в телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
«Склад боєприпасів у Зимогір’ї у тимчасово окупованій Луганській області передає привіт! Ранок стає все добрішим і добрішим!» – так прокоментували відео у СтратКомі ЗСУ.
У повідомленні також зазначили, що об’єкт розташований приблизно за 50 кілометрів від позицій ВСУ, додавши: «Хто зрозумів, той зрозумів».
Окрім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео ще однієї пожежі. Згідно з повідомленням – складу ворожих боєприпасів біля тимчасово окупованого Алчевська на Луганщині.
- За інформацією ОК «Південь», упродовж минулої доби 26 червня також було знищено 3 склади боєприпасів ворога на Півдні України: два на Миколаївщині та один на Херсонщині
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