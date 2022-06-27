Япония выпустила на свободу «королеву террора» Фусако Сигэнобу. В аэропорту Тель-Авива она убила 26 человек

В 1971-м Сигэнобу основала леворадикальную организацию «Красная армия Японии», JRA. Её члены якобы хотели совершить мировую революцию, окутав мир сетью «партизанских красных армий». Но на деле они просто были террористами, чьими врагами были и капиталисты, и евреи, и вообще все с «линией партии» не согласные. В качестве основного союзника они избрали Народный фронт освобождения Палестины, считавшейся террористической во многих странах мира. Да и свой первый удар японские «красноармейцы» нанесли по Израилю. 30 мая 1972 года в тель-авивском аэропорту Лод – сейчас это центральный аэропорт имени Бен-Гуриона – был совершён теракт, в котором погибли 26 человек. План разрабатывала лично Сигэнобу.

Предводительница убийц и смертников родилась в Токио в 1945 году. Семья жила достаточно скромно. После школы девушка устроилась на завод фасовщицей – разливала соус по бутылкам. Деньги нужны были для оплаты обучения – девушка поступила на вечернее отделение частного Университета Мэйдзи. Первые несколько лет она была прилежной студенткой, затем ее будто подменили – Фусако с головой ушла в изучение марксистской литературы. Но, несмотря на многочисленные пропуски, диплом по политэкономии и истории она получила. Для преподавателей это был способ отвести от себя беду: к концу обучения Фусако стала активной участницей крайне левого крыла студенческого движения «Зенгакурен», с которым лишний раз никто дело иметь не хотел.

К середине 60-х радикальное крыло «Зенгакурен» создало собственную «Фракцию Красной армии». Поначалу ее члены выступали лишь за прекращение вьетнамской войны и вывод американских войск из Японии. Но в марте 1970-го они перешли к активным действиям – захватили пассажирский самолет японской авиакомпании JAL и заставили пилотов лететь в Пхеньян, где попросили политического убежища.

В 1971 году «Фракция Красной армии» начала «партизанскую войну» на территории Японии. Впрочем, за громкими лозунгами зачастую скрывался обыкновенный бандитизм – прямо с налетами на банки и ограблениями прохожих. Однажды все закончилось серьёзным столкновением с полицией: десятки боевиков были убиты, а выжившие взяли в плен персонал городского отеля, из окон которого отстреливались от силовиков больше недели. Но в итоге сдались. Отношения между оставшимися на свободе членами группировки после такого обострились – и многие из них друг друга перестреляли. Позже будут говорить, что это Сигэнобу расчищала себе путь в атаманши, но все-таки ее причастность к убийству соратников не доказали. Впрочем, никто ничего особо и не расследовал – новость о смерти любого из членов этой группировки была бальзамом на душу японских властей.

Пока же соратники кромсали друг друга в Японии, Фусако решила, что локальная партизанская война – не ее уровень, и решилась на войну мировую. Переехав в конце 1971-го в Ливан и сблизившись с палестинскими террористами, она и создала JRA. В мае 1972-го эта группировка прогремела на весь мир. Пройдя военную подготовку в окрестностях Бейрута, три члена JRA, включая гражданского мужа Фусако, вылетели в Париж, а затем во Франкфурт. Уже оттуда по поддельным паспортам они отправились в Рим. Провели там неделю под видом туристов и отправились якобы домой по маршруту Рим – Токио, но с пересадкой в Тель-Авиве. Их чемоданы были забиты оружием. Но досмотр багажа в то время в Европе был скорее исключением, нежели правилом.

По прибытии в тель-авивский аэропорт троица безо всяких препятствий получила багаж и – достав оружие – начала стрельбу. Всего за несколько минут было убито 26 человек, 11 из них – паломники из Пуэрто-Рико. Ранено было 78 человек. Одного террориста удалось застрелить. Муж Фусако, пытаясь кинуть гранату в спускавшихся по трапу самолета людей, подорвался сам. Третьего задержала полиция.

На допросе, поверив обещанию, что ему разрешат совершить самоубийство и отправиться вслед за пособниками, оставшийся в живых террорист признался во всем. Так стала понятна роль Фусако в организации теракта. Горе одних воодушевило других: ультралевые всего мира поспешили в Ливан вступать в ряды JRA под руководством атаманши.

Организация разрослась и почти ежегодно устраивала крупные террористические атаки. Каждую из них лично планировала Фусако. В июле 1973-го террористы JRA захватили в небе над Нидерландами лайнер японской авиакомпании JAL – и угнали его в Ливию. В январе 1974-го боевики захватили сразу два объекта – офис нефтяной корпорации Shell в Сингапуре и посольство Японии в Кувейте. Заложников они освободили, только получив крупный выкуп. Воодушевленные успехом, в сентябре того же года террористы захватили посольство Франции в Нидерландах. И вновь получили все, что потребовали: освобождение из тюрьмы одного из соратников, крупный выкуп и самолет на Ближний Восток. В августе 1975-го террористы захватили дипломатов в Куала-Лумпуре, включая консула США и советника-посланника Швеции. Обменяв их на арестованных ранее однопартийцев, боевики JRA вылетели в Ливию. В сентябре 1977 года группа из пяти боевиков JRA опять захватила самолёт авиакомпании JAL: 159 заложников выменяли на шестерых арестованных в Японии террористов и шесть миллионов долларов. После этого террористы скрылись в Алжире.

В середине 80-х спецслужбы наконец начали предотвращать теракты группировки и задерживать сподвижников Фусако Сигэнобу в разных странах. Вылазки террористов на этом не прекратились, но стали не такими масштабными – то выстрелят из гранатомета по американскому посольству, то заложат бомбу в баре для американских военных. Когда же задержания членов JRA начались уже в самом Ливане, где располагалась штаб-квартира террористов, Фусако ушла в подполье.

Ее арестовали в 2001 году в окрестностях крупного японского города Осака. Прибыла она туда по поддельным документам. В апреле 2001 года Сигэнобу, находясь в тюрьме, объявила о роспуске «Красной армии Японии». В ходе следствия она признала себя виновной только в нелегальном въезде в Японию по поддельным документам, но отвергла все обвинения в подготовке и проведении террористических актов. Следствие длилось пять лет. В 2006 году Токийский суд приговорил Фусако Сигэнобу к 20 годам заключения по обвинению «в покушении на убийство и захвате заложников во время нападения на французское посольство в Гааге в 1974 году». Тогда в Гааге это был, кстати, единственный раз, когда Сигэнобу лично принимала участие в нападении. На момент оглашения приговора Фусако исполнилось 60 лет. Она пыталась обжаловать приговор, но Верховный суд Японии в 2010 году оставил решение в силе.

Фусако Сигэнобу вышла на свободу 28 мая 2022 года, за несколько дней до 50-летия спланированного ею теракта в тель-авивском аэропорту. Среди встречающих была и дочь Фусако, отцом которой считают одного из лидеров палестинских террористов. Фусако, пережившая в тюрьме четыре операции, сообщила прессе, что намерена сосредоточиться на своем здоровье и общаться с миром в соцсетях, если ее «размышления о жизни и ее итогах окажутся кому-то интересны».

«Я прошу прощения, что причинила вред людям, которых я не знала и которые не имели прямого отношения к политике и вооруженным акциям “Красной армии Японии”», – сказала репортерам Сигэнобу. В тот же день было опубликовано ее письмо общественности, в котором она вновь принесла извинения. Правда, на фоне общего смысла до чистосердечного раскаяния оно не дотягивало. «Это были времена, когда страдали даже невинные люди. Я прошу прощения за свое желание изменить Японию и мир к лучшему. Но благодарна судьбе, что у меня это желание было», – написала Сигэнобу.

К слову, на свободе остаются еще семеро бывших пособников Сигэнобу, их розыск продолжается. О современных последователях атаманши никакой информации, к счастью, нет. Но вот одна из парфюмерных фирм уже десятилетие выпускает аромат, вдохновленный личностью Фусако Сигэнобу и названный в ее честь. По словам создательницы аромата, он должен подойти любому, кто поддерживает идеалы феминисток.