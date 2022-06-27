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В повністю знищенному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних

На фото Володимир Зеленський

Про це він написав у Telegram.

«Полтавщина. Кременчук. Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. Рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити», — зазначив Зеленський.

Він додав, що жодної небезпеки для армії і стратегічної цінності центр не мав.

«Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно», — підсумував президент.

27 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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