Разнообразие игр в популярном Pin Up казино РФ обстріляла Кременчук ракетами, у Полтаві чути вибухи » В повністю знищенному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Кременчука Полтавської області, де росіяни влучили у торговельний центр, у якому перебувало понад тисячу людей Про це він написав у Telegram. «Полтавщина. Кременчук. Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. Рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити», — зазначив Зеленський. Він додав, що жодної небезпеки для армії і стратегічної цінності центр не мав. «Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно», — підсумував президент.