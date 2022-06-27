У НАТО не обговорюють вступ України до Альянсу

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альварес в інтерв’ю El Pais.

«Хочу прояснити: якщо хтось думає, що питання цього вступу стало однією з причин для незаконної агресії Росії в Україні, то це не так. Це частина дезінформаційної кампанії. Воно ніколи не було на столі, і зараз його теж не обговорюють», — заявив міністр.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія розпочала «військову операцію» через те, що Захід намагався «втягнути Україну до НАТО».