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Росія завдала ракетного удару з літаків Ту-22М по Одещині, є постраждалі

ТУ-22M3

Про це повідомило ОК «Південь», передає міськрада у телеграм.

Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища в Одеському районі сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м.

За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина. Після надання медичної допомоги на місці, госпіталізація пораненим не знадобилась. Пожежу ліквідовано.

Зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехніки та 11 слідчо-оперативних груп нацполіції в Одеській області та територіального підрозділу поліції.  Попередня правова кваліфікація події — ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

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27 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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