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РФ зазнала технічного дефолту за зовнішнім боргом

росія прапор занепад

Про це передає Bloomberg.

У Росії сплив термін відстрочки відсоткових платежів у сумі приблизно 100 млн доларів, які мали були бути виплачені ще 27 травня. Тож факт несплати відсотків по боргу в крайній термін вважається подією дефолту. До цього протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Оголошення дефолту — це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов’язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може займати у більшості країн», — заявив економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо Такахіде Кіучі.

З початку березня валютні резерви центрального банку РФ залишаються замороженими, а найбільші банки – відірваними від світової фінансової системи.

Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату. Мільярди доларів на тиждень продовжують надходити в державну скарбницю від експорту енергоносіїв. Тож намагаючись викрутитися, Москва оголосила минулого тижня, що перейде на обслуговування свого суверенного боргу в розмірі 40 млрд доларів у рублях.

В історії РФ вже є оголошення дефолту. У 1998 році під час фінансової кризи в Росії і обвалу рубля уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за своїм внутрішнім боргом у розмірі 40 мільярдів доларів.

27 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США

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