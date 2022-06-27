На Рівненщині пошкоджено майже три десятки житлових та комерційних будівель обстрілами

Про це повідомив міський голова Сарн Руслан Серпенінов, передає «Еспресо.Захід».

«За день комісія із ліквідації наслідків ракетних ударів із залученням спеціальної техніки комунальних підприємств та приватних підприємців плідно попрацювала. Руйнування було прибрано, роботи завтра продовжаться. Інша комісія із дослідження об’єктів, які були ушкоджені, провела 26 обстежень. Це 10 житлових будинків і 16 об’єктів господарювання», — сказав Серпенінов.

За його словами, фахівці склали відповідні акти, які будуть занесені до «Дії» для подачі на відшкодування завданих збитків.

«Завтра ми продовжимо роботу комісій. По наших оцінках, десь близько 10 житлових будинків ще пошкоджені. В лікарні два пацієнти, які перебували у реанімації, були переміщені в Рівненську обласну лікарню у важкому стані. Завтра у нашій громаді по моєму розпорядженню оголошено День жалоби. Будуть відбуватись похорони загиблих осіб», — додав мер міста.