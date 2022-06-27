Міноборони РФ заявило про депортацію 2 млн українців

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

«Всього з початку російської спецоперації було евакуйовано 2 101 613 осіб, у тому числі 333 073 дитини», — йдеться у повідомленні.

За словами Мізинцева, впродовж доби 25 червня з України до Росії вивезли понад 25 тисяч людей.

«За минулу добу без участі української сторони з небезпечних районів України та республік Донбасу на територію Російської Федерації евакуювали 25 674 особи, у тому числі 3 803 дитини», — сказав Мізинцев.

Дані ООН про перебування біженців за кордоном свідчать, що на території РФ перебувають 1 305 018 українців.