Франция и Британия договорились оказывать больше помощи Украине

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В ходе встречи в кулуарах саммита «Большой семерки» премьер-министр Британии Борис Джонсон и французский президент Эмманюэль Макрон договорились об оказании большей помощи Украине в ее войне с Россией.

«Они согласились в том, что сейчас критический момент в развитии конфликта, и имеется возможность развернуть ход этой войны», — говорится в заявлении представителя офиса британского премьера.

Оба лидера подчеркнули необходимость поддержать Украину в усилении ее позиций как в ведении войны, так и в любых будущих переговорах, сказано в заявлении.

В то же время Джонсон предупредил Макрона об опасности ведения подобных переговоров сейчас.

«Любая попытка успокоить этот конфликт сейчас приведет лишь к затягиванию нестабильности», — сообщает пресс-служба британского премьера.

Кроме того, по мнению Джонсона, таким образом возникнет риск, что Путину будет дана лицензия манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками до бесконечности.

В отличие от Макрона, который настаивает на необходимости продолжения диалога с Владимиром Путиным, Джонсон после 24 февраля отказался от общения с российским лидером, которого он называет диктатором.