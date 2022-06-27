Демілітаризація росії це головна умова для миру у Європі — Резніков

Умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, після того, як російські терористи вчинили чергові воєнні злочини — обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території рф, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів.

Резніков назвав це стратегічним викликом для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь, на його думку, має складатися з двох частин:

“ Перша — це посилення санкцій. Щоб рф не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.Друга — це якнайшвидше розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

Міністр вважає, що довгострокова відповідь так само очевидна — умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями.