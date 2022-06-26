Житомирщина такого масованого ракетного обстрілу не знала з 24 лютого, — голова ОВА Бунечко

Про це він повідомив в етері Еспресо.

«Сьогодні, 25 червня, о 04:15, так само як і 24 лютого, Житомирщина зазнала віроломного обстрілу з боку території Білорусі, який тривав понад дві годин. Тривога лунала майже три години. У першу чергу хочу подякувати нашій службі ППО, яка третину ракет збила на підльоті до об’єкту, який сьогодні обстрілювався. Цей об’єкт військової інфраструктури знаходиться у безпосередній близькості від міста Житомир, тому 250-тисячне місто сьогодні проснулося від канонади вибухів», – зазначив голова ОВА.

Віталій Бунечко зауважив, що багато містян спустилися у бомбосховища та підвали, тому що такого масованого обстрілу від початку масштабних військових дій Житомир та область не знали.

«На мою думку, такими ударами ворог показує силу, що він може обстрілювати, піднімаючи літаки та використовуючи повітряний простір так званої дружньої нам Білорусі. Сьогодні залетіли ракети, які були випущені з російських літаків, але з білоруського повітряного простору. Жахливо, що загинула одна людина та одна травмована. Руйнування військової інфраструктури не значні» – розповів Бунечко.

Голова Житомирської ОВА додав, що в області будуються фортифікаційні споруди на кордоні, щоб ворог не зміг віроломно увійти, як це відбулося 24 лютого 2022 року.