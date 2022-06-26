На Київщині ППО збила ворожу ракету, уламки впали на околиці одного із сіл Глава украинской военной разведки: Россия проводит тайную кампанию по мобилизации » Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи Про це інформує Еспресо.TV. У столиці пролунало декілька вибухів. Офіційної інформації наразі немає. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 5:47. Мер міста Віталій Кличко повідомляє про вибухи в Шевченківському районі. «Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація — згодом», — написав міський голова Києва. Кличко додав: «В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців». ДСНС інформує, що постраждала щонайменше одна людина. «Бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м За попередніми даними, постраждала 1 особа», — пишуть ДСНС. Рятувальники ліквідують пожежу та евакуюють людей. Мер міста додав, що під завалами залишаються люди: «У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці». Двох постраждалих госпіталізували. В ніч з 25 на 26 червня у Харкові пролунали потужні вибухи.