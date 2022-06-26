Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи

Про це інформує Еспресо.TV.
У столиці пролунало декілька вибухів. Офіційної інформації наразі немає.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 5:47.
Мер міста Віталій Кличко повідомляє про вибухи в Шевченківському районі.
«Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація — згодом», — написав міський голова Києва.
Кличко додав: «В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців».
ДСНС інформує, що постраждала щонайменше одна людина.
«Бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м
За попередніми даними, постраждала 1 особа», — пишуть ДСНС.
Рятувальники ліквідують пожежу та евакуюють людей.
Мер міста додав, що під завалами залишаються люди: «У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці».
Двох постраждалих госпіталізували.
- В ніч з 25 на 26 червня у Харкові пролунали потужні вибухи.
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