РФ вчергове обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook.
Встановлено факт нанесення шкоди будівлям та інфраструктурі, зокрема, пошкоджено:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
- обшивку основної будівлі установки.
«Результати виміру дозиметром показали, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі ЯПУ «Джерело нейтронів» в межах норми», — йдеться у повідомленні.
Продовження бомбардування та обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.
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