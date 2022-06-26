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РФ вчергове обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові

ЯПУ

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook.

Встановлено факт нанесення шкоди будівлям та інфраструктурі, зокрема, пошкоджено:

  • північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
  • вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
  • вентиляційну трубу основної будівлі установки;
  • систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
  • корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
  • обшивку основної будівлі установки.

«Результати виміру дозиметром показали, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі ЯПУ «Джерело нейтронів» в межах норми», — йдеться у повідомленні.

Продовження бомбардування та обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

26 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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