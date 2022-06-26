Всі питання щодо Союзної держави Росії та Білорусі погоджені, — Путін Росіяни повністю окупували Сєверодонецьк, — голова ВЦА Стрюк » РФ вчергове обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові 25 червня у результаті російського обстрілу Харкова зазнала пошкоджень ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» у Фізико-технічному інституті Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook. Встановлено факт нанесення шкоди будівлям та інфраструктурі, зокрема, пошкоджено: північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;

вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;

вентиляційну трубу основної будівлі установки;

систему охолодження клістронної галереї прискорювача;

корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;

обшивку основної будівлі установки. «Результати виміру дозиметром показали, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі ЯПУ «Джерело нейтронів» в межах норми», — йдеться у повідомленні. Продовження бомбардування та обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.