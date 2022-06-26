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Путін поставив на розпад НАТО та G7 після вторгнення РФ в Україну, — Байден

Джо Байден

Про це повідомляє Reuters.

З відповідною заявою Джо Байден виступив 26 червня, під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях саміту G7.

«Путін продовжує ставити від самого початку те, що якимсь чином НАТО і G7 розпадуться, але цього не сталося і не станеться», — сказав Байден.

Лідери країн G7  – США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрінуться у баварських Альпах. До них також приєднаються керівники Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та ПАР.

Під час саміту пройде сім робочих засідань, на яких обговорюватимуться такі теми як світова економіка, партнерства для країн, що розвиваються, зовнішня та безпекова політики, сталий розвиток, продовольча безпека, багатосторонні відносини та цифрові технології.

Під час одного із засідань до лідерів дистанційно приєднається президент України Володимир Зеленський.

26 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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