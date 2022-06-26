НАТО готується розгорнути найбільше угрупування в Східній Європі з часів Холодної війни

На саміті НАТО в Мадриді, який проходитиме вже наступного тижня, будуть ухвалені рішення про найбільше військове розгортання сил Альянсу з часів Холодної війни.

Про це повідомляє іспанське видання El País.

У виданні зазначають, що таким чином НАТО хоче показати, що адаптується до нових загроз.

Союзники НАТО готові до того, щоб перетворити Східну Європу у форт з тисячами солдатів та великою кількістю військового обладнання.

Фото за темою: НАТО/Військові

Альянс хоче дати зрозуміти, що перебуває у бойовій готовності та може відповісти на агресію проти будь-якої країни.

Також серед іншого розглядають можливість простимулювати союзників збільшити воєнні бюджети.

Джерела видання повідомляють, що є країни, які готові перейти від “присутності на сході Альянсу, яка полягає у бойових групах, до бойових бригад”.

Естонські військові на навчаннях. Фото: НАТО

Зараз ці підрозділи складають від 1 тисячі до 1,6 тисячі солдатів, переформатування в бригади як мінімум зможе подвоїти це число. Такі зміни передбачають надання більш сучасного озброєння.

Також в El País підкреслюють, що дехто з країн-союзників навіть підіймає питання про розміщення дивізій під командуванням генералів – це контингент до 15 тисяч військових.

На саміті НАТО в Мадриді буде ухвалено Стратегічну концепцію. Передбачається що новий документ покладе кінець взаєминам НАТО – Росія. Москву мають визначити як пряму загрозу Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа закликав збільшити присутність союзних військ в країнах Балтії.

Він підкреслив, що в Білорусі відбуваються “дуже серйозні фундаментальні зміни”, які роблять Литву більш вразливою для швидкого нападу Росії.