На Лисичанському напрямку ворог намагається оточити ЗСУ, в інших регіонах обстрілює позиції

Про це повідомляє в фейсбуці Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території та повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог гатив з артилерії по позиціях наших захисників у прикордонних районах Сумщини та Чернігівщини.

На Харківському напрямку агресор продовжує оборонятися. Здійснив артобстріли поблизу населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.

На Слов’янському напрямку противник зосереджувався на веденні наступу на Довгеньке та Мазанівка. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.

Донецький напрямок: основні зусилля РФ зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення наших підрозділів. Обстрілювала неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського і Золотарівки. Рашисти завдали авіаудару парою Су-25 поблизу Білої Гори.

На Краматорському напрямку активних дій не було. Ворог Стріляв із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках йдуть бої, ворог обстрілює територію, або скувати українські війська та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

Із танків та ствольної артилерії стріляв поблизу населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та для недопущення перегрупування військ — здійснює вогневий вплив на наші війська. Українська авіація завдавала ударів по підрозділах ворога.

Корабельне угруповання противника в Акваторії Чорного та Азовського морів зосереджується на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».