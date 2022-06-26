Как пожениться, не выезжая из Израиля?

Как известно официально в Израиле вступить в брак пары могут только в своих религиозных общинах. При этом, они оба должны исповедовать одну религию, но и на этом условия не заканчиваются. В Израиле официально признаны только иудейство, христианство и мусульманство. Если же жених или невеста не соответствуют этим требованиям, официально пожениться в Израиле они не могут.

Как вариант, многие пары используют возможность вступить в брак за границей. Они отправляются на Кипр, в США, Чехию и другие государства, где заключают официальный брак, который правительство Израиля считает легитимным. Но что делать если пара не имеет возможности или не хочет выезжать из Израиля?

Есть еще один вариант – заключить брак в Эль-Сальвадоре без присутствия молодоженов. Это единственное государство, разрешающее это по закону. Однако, чтобы процедура была проведена правильно и была признана законной в Израиле, ею должен заниматься адвокат по семейному праву (https://pz-law.co.il/semejnoe-pravo/brak-bez-vyezda-iz-israel/).

Адвокатский офис «Паткин и партнеры» предоставляет эту услугу. Опытные юристы помогут оформить все правильно и быстро.

Для кого возможность вступить в брак без выезда из Израиля оптимальна?

Этот вариант подходит для пар, которые не могут официально пожениться в Израиле. К таким относят пары, которые:

исповедуют разные религии;

исповедуют религии, которые не признаны в Израиле;

атеистов;

однополых пар;

иностранцев, которые живут в стране по рабочей визе;

тех, кто запросил статус беженца;

туристов;

нелегалов.

Как осуществляется регистрация брака без выезда из Израиля?

Республика Эль-Сальвадор – это государство, законы которого позволяют регистрировать брак официально без присутствия молодоженов на церемонии. Вместо них могут быть доверенные лица, которые предоставляют необходимые документы.

Довольно долго правительство Израиля не признавало браки, заключенные в этой стране из-за большого количества подделок, но после 2011 года были введены послабления и суд обязал признавать такие браки, если были соблюдены все законы.

Юристы адвокатского офиса «Паткин и партнеры» (https://pz-law.co.il/) помогут на каждом этапе оформления брака. Молодожены подписывают доверенность, с помощью которой адвокат может представлять их интересы в Эль-Сальвадор. Большой опыт и налаженные связи в Республике помогают оформлять браки для израильтян быстро и абсолютно легально