Джонсон: Безпека України це — наша безпека, свобода українців — наша свобода

Звернення прем’єра Великої Британії з’явилося у нього на фейсбуці.

«Зараз не час відмовлятися від України, їм як ніколи потрібна підтримка та рішучість G7», — сказав Джонсон.

Зокрема, його країна, наголосив британський прем’єр, й надалі повністю підтримуватиме українців.

«Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека – це наша безпека, а їхня свобода – це наша свобода», — наголосив Борис Джонсон.

Довідка

26-28 червня 2022 року в замку Ельмау, що у Баварських Альпах (Німеччина) відбудеться 48-й саміт G7.

Головна тема зустрічі — стратегія подальшої допомоги Україні.