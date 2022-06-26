Армія РФ веде бої у межах Лисичанська – ISW

Про це інформує Інститут з вивчення війни (ISW).

«25 червня, російські війська повністю взяли під контроль весь Сєверодонецьк і просуваються на південні околиці Лисичанська. Російські війська воюють у межах самого Лисичанська і, як повідомляється, досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста, що підтверджується даними NASA FIRMS про теплові аномалії в районі Лисичанська», — йдеться в повідомленні.

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України наголосила, що українські позиції в Лисичанську — більш стратегічно цінні, ніж позиції, які займали раніше в Сєверодонецьку, і припустили, що українські сили можуть намагатися розпочати контратаки зсередини Лисичанська, хоча вони успішно це можуть зробити.

Крім того, за добу 25 червня, рашисти завдали аномально велику серію ракетних ударів по тилу України.