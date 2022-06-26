Армія РФ веде бої у межах Лисичанська – ISW

Про це інформує Інститут з вивчення війни (ISW).
«25 червня, російські війська повністю взяли під контроль весь Сєверодонецьк і просуваються на південні околиці Лисичанська. Російські війська воюють у межах самого Лисичанська і, як повідомляється, досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста, що підтверджується даними NASA FIRMS про теплові аномалії в районі Лисичанська», — йдеться в повідомленні.
Бригада швидкого реагування Національної гвардії України наголосила, що українські позиції в Лисичанську — більш стратегічно цінні, ніж позиції, які займали раніше в Сєверодонецьку, і припустили, що українські сили можуть намагатися розпочати контратаки зсередини Лисичанська, хоча вони успішно це можуть зробити.
Крім того, за добу 25 червня, рашисти завдали аномально велику серію ракетних ударів по тилу України.
Leave a Reply