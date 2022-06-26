Хочу вести свою рубрику

На войну в Украине россиян будут брать сразу после школы » ЄС готовий надати військову допомогу на суму 2 мільярди євро, але Україні потрібно більше, — Шарль Мішель Голови Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз готовий надати військову допомогу Україні на суму 2 мільярди євро, але цього буде недостатньо Про це йдеться на сайті Європейської ради. «ЄС зобов’язаний надати Україні більше військової, політичної підтримки та фінансових коштів», — заявив Мішель. За словами Голови Європейської ради, ЄС готовий надати військову допомогу на суму 2 мільярди євро, «але Україні потрібно більше». Шарль Мішель також додає, що Євросоюз прагне брати участь у відбудові України.