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ЄС готовий надати військову допомогу на суму 2 мільярди євро, але Україні потрібно більше, — Шарль Мішель

Голови Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз готовий надати військову допомогу Україні на суму 2 мільярди євро, але цього буде недостатньо

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

«ЄС зобов’язаний надати Україні більше військової, політичної підтримки та фінансових коштів», — заявив Мішель.

За словами Голови Європейської ради, ЄС готовий надати військову допомогу на суму 2 мільярди євро, «але Україні потрібно більше».

Шарль Мішель також додає, що Євросоюз прагне брати участь у відбудові України.

26 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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