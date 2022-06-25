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Шольц: Росія говорить неправду про причини зменшення потоку газу в Європу Швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, — Столтенберг » ЗСУ знищили близько 34 700 російських військових Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили знищили близько 34 700 російських окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Станом на 25 червня загальні бойові втрати російської армії в Україні орієнтовно становлять: особового складу – 34700 (+170) осіб ліквідовано;

танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;

РСЗВ – 241 (+0) одиниць;

засоби ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 60 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.