Росіяни повністю окупували Сєверодонецьк, — голова ВЦА Стрюк

Про це інформує в ефірі телемарафону керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

«Місто повністю під окупацією Російської Федерації. Намагаються там наводити свої порядки. Призначили якогось «коменданта», який збирає якийсь актив. Місто настільки знищене, що людям буде складно справлятися з цією ситуацією. Будемо сподіватися, що якомога швидше місто повернеться під контроль України», — сказав Стрюк.

Керівник міської військової адміністрації заявив, що жителі Сєверодонецька можуть покинути місто лише в бік Росії. Україна сприятиме поверненню людей на підконтрольну Україні територію, нині це зробити не можливо. Цивільні, які були в укриттях на території «Азоту» майже три місяці частково залишають його.

«Частково залишають територію «Азоту». З ними знімають пропагандистські ролики. Але ж ви знаєте, люди пережили майже три місяці життя в укриттях, підвалах. Їм досить складно психологічно. Наразі вони потребують допомоги і медичної, і психологічної».