Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення на ділянці Березине – Басарабяска

Про це інформує міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Разом з моїм колегою віцепрем’єр-міністр та міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрієм Спину підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення», — зазначає Кубаков.

За його словами, меморандум передбачає відновлення залізничного сполучення та залізничного руху на дільниці Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова).

Рух тут було зупинено ще у 1999 році.

«Завдяки розвитку залізничного сполучення з Молдовою ми значно збільшимо експортно-імпортний потенціал України, у тому числі до Дунайських портів», — розповів Курбаков.

Як повідомляє міністр інфраструктури, з віцепрем’єр Молдови вони також обговорили питання вантажних автомобільних перевезень та скорочення часу транзиту вантажів через територію Молдови.

Крім того, мову вели про запуск пасажирського потяга зі сполученням Київ – Кишинів – Київ.