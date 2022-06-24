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Про відступ з Лисичанська не йдеться – голова РДА

Голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.

Джерело: Власенко в коментарі «Радіо Свобода»

Пряма мова Власенка: «Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське.

Скрізь обстріли, бойові дії.

Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться».

Деталі: Власенко також запевнив, що українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться «деякий час, це не питання години або дня».

24 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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