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До України з-за кордону минулої доби прибули понад 40 тис. людей, виїхали – 45 тисяч

західний кордон

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули 45 тисяч людей. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу більше як 40 тисяч людей, з них 37 тисяч – українці.

Також за добу 22 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 85 тисячілюдей. Проїхали через кордон більше 20 тисяч транспортних засобів.

Крім того, за добу оформлено 103 вантажівки з гуманітарною допомогою.

23 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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