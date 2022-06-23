До України з-за кордону минулої доби прибули понад 40 тис. людей, виїхали – 45 тисяч

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули 45 тисяч людей. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу більше як 40 тисяч людей, з них 37 тисяч – українці.

Також за добу 22 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 85 тисячілюдей. Проїхали через кордон більше 20 тисяч транспортних засобів.

Крім того, за добу оформлено 103 вантажівки з гуманітарною допомогою.