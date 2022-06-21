Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 уже на передовій, – Резніков

Фото: Олексій Резніков у Facebook

На озброєнні ЗСУ з’явилися німецькі самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze2000, які обслуговують підготовлені українські екіпажі.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

“Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього “клубу найкращих” долучився й Ph2000”, – йдеться у повідомленні.

Резніков висловив впевненість, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний ефективно застосує їх на полі бою.

Міністр оборони висловив подяку українським артилеристам, “які вже стали всесвітньою легендою”. Також він подякував німецьким партнерам за підтримку.

“Дуже ціную зусилля моєї колеги – міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт”, – зазначив він.

Panzerhaubitze 2000 — 155-мм самохідна гармата-гаубиця розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998 року. У її розпорядженні – ствол довжиною 52 калібра (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів, а також сучасна точна система наземної навігації.