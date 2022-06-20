Ціни на нафту стабілізувалися після падіння

Ціни на нафту стабілізувалися 20 червня після різкого падіння в п’ятницю, зумовленого зростанням побоювань ринку, що швидке посилення політики Федеральною резервною системою спровокує рецесію в економіці США.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 113,09 долара за барель, що на 0,03 долара (0,03%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подешевшали на 6,69 долара (5,6%), до 113,12 долара за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі становить 109,42 долара за барель, що на 0,14 долара (0,13%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії. У п’ятницю вартість цих контрактів зменшилася на 8,03 долара (6,8%), до 109,56 долара за барель.

За підсумками тижня Brent подешевшала на 7,3%, WTI – на 9,2%. До цього Brent показувала підйом за підсумками чотирьох тижнів поспіль, WTI – семи.