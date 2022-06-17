Ряд стран потребовал признать российские алмазы «кровавыми»

Украина, ЕС, Австралия, Великобритания, Канада и США потребовали запретить торговлю алмазами с государственными компаниями в связи с российским вторжением в Украину, расширив определение так называемого процесса Кимберли (ПК) по «конфликтным алмазам» на алмазы, добытые в России. Об этом сообщает Reuters.

Процесс Кимберли – утверждённая ООН в 2003 году схема для предотвращения поступления на рынок так называемых кровавых алмазов – алмазов, добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке и их союзников, воюющих против законных правительств.

В письме председателю ПК представитель Украины Андрей Ткаленко предложил две поправки к схеме: расширить определение, включив в него государственные субъекты, а также разрешить странам, присоединившимся к процессу, большинством голосов исключать страну, которая нарушает суверенитет другого члена организации.

Проект обсуждался 20 мая, но был снят после возражений со стороны России, Беларуси, Центральноафриканской Республики, Кыргызстана и Мали.

Представитель России в ПК заявил тогда, что ситуация в Украине никак не влияет на работу организации и «абсолютно выходит за рамки» системы сертификации.

Процесс будет повторно рассмотрен на встрече 20-24 июня в Ботсване. Представитель Ботсваны заявил, что на данный момент «ситуация тупиковая».

США и Великобритания уже ввели санкции в отношении российской компании «Алроса», крупнейшего в мире производителя необработанных алмазов, на долю которой в прошлом году пришлось около 30% мировой добычи алмазов.