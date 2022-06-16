Новый оффшор — Нацбанк Грузии заявил о рекордном объеме денежных переводов из России

Национальный банк Грузии опубликовал статистику денежных переводов в страну в мае 2022 года. Отчет показал рекордный рост переводов по сравнению с предыдущим годом.

По данным Нацбанка, прошедший месяц вновь побил рекорд – в мае в Грузию были переведены 505,7 миллионов долларов США, что на 169,4% больше, чем в мае 2021 года.

Ранее Грузия не получала денежных переводов в таком объеме.

В апреле – предыдущем месяце, отметившимся рекордными значениями, – этот показатель составлял 308,1 миллионов долларов.

98,1% от общего объема переводов из-за рубежа поступило из 23 крупнейших стран-партнеров Грузии. Особое место в этом списке занимают переводы из России, объем которых составил 313,9 млн долларов. Этот показатель увеличился на 888% по сравнению с предыдущим годом.

На втором месте среди стран, из которых были совершены переводы, – Италия. Сумма переводов из этой страны выросла на 15,3% за год и составила 36,8 миллиона долларов.

На третьем месте – США. Сумма переводов выросла на 15% и составила 27,7 миллиона.