ЗСУ відбили ворожий штурм біля Берестового – Генштаб

Російські військові штурмують Сєвєродонецьк, Золоте й Рубіжне. Крім того, окупанти намагались штурмувати район Берестового, але українські військові відбили ворожу атаку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

На Волинському й Поліському напрямках росіяни активних бойових дій не вели. У Білорусі перевірили бойову готовність збройних сил: провели навчання з підрозділами сил спеціальних операцій.

На Сіверському напрямку ворог з міномета обстріляв населені пункти прикордоння, зокрема цивільну інфраструктуру біля Михальчиної Слободи Чернігівської області.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі й стримати просування ЗСУ. Крім того, загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру біля Дементіївки, Руської Лозової, Мосьпанового й Базалівки. Ворог дистанційно замінував місцевість поблизу Байрака, Перемоги й Шестакового. Веде штурмові дії неподалік Рубіжного, бої тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни з артилерії обстріляли райони Тетянівки, Чепеля, Долини, Дібрівного й Богородичного.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Противник обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру біля Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Білої Гори, Устинівки, Тошківки, а також завдали авіаудару з вертольотів біля Метьолкіного.

“Ворог веде штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Противник здійснює перегрупування військ і намагається посилити угруповання”, — зазначили в Генштабі.

На Бахмутському напрямку окупанти з мінометів, ствольної й реактивної артилерії обстріляли українські війська біля Миколаївки, Берестового, Врубівки, Покровського й Нью-Йорка. Ворожа авіація завдала удару поблизу Білогорівки.

“У районі Берестового українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат і змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають”, — додали в пресцентрі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни активних бойових дій не вели. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Авдіївки, Мар’їнки й Гуляйполя, а також завдали ударів штурмовою та армійською авіацією біля Срібного й Малих Щербаків. Противник проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв українські підрозділи й намагався вести контрбатарейну боротьбу.“У районах Трудолюбівки, Токаревого, Баштанки, Квітневого, Луча, Таврійського, Олександрівки російські окупанти обстрілювали інфраструктуру з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню”, — ідеться у зведенні.

Ворог веде розвідку на зазначеному напрямку із застосуванням БПЛА, дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець і продовжує обладнувати позиції.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін немає.