ЗСУ перебувають на відстані 30 км від Херсону

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо».

«Іноді складається враження, що не всі люди серед тих, хто озвучує хід війни, знають географію України. Коли зараз пан Арестович розповідає, що українські війська стоять за 18 км від Херсону і при цьому називає населені пункти Таврійське і Благодатне, то він дуже помиляється. Оскільки відстань від цих населених пунктів до Херсону складає 30-40 км. Тому відстань, яка відділяє українські війська від Херсону складає 30-40 км. Просування ЗСУ є не на тих ділянках, які озвучує Арестович. ЗСУ мають хороший плацдарм в районі Давидового Броду. Саме там є певні успіхи в наших військ», — розповів Молчанов.

Молчанов додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Арестович неодноразово давав невірну інформацію.

«Херсонці мають дуже багато питань до пана Арестовича. Всі прекрасно пам’ятають, що Арестович озвучив з приводу Херсону. Особливо, його слова про причини швидкої окупації Херсонської області. Тому сьогодні херсонці значною мірою покладають провину за це саме на Арестовича. І це не тому, що він це зробив, а тому, що озвучив це. Тому зараз до його слів ставляться неоднозначно», — додав Молчанов.