ЄС у рамках шостого пакету санкцій відключає від SWIFT ще три російські банки

Євросоюз із 14 червня відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россельхозбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках 6 пакету санкцій проти РФ через війну в Україні.
Про це пише російська служба ВВС.
Санкції були погоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.
«Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.
У Сбербанку, як повідомляють російські ЗМІ, заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками», — йдеться у повідомленні.
Водночас у Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.
У Россельхозбанку заявили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.
Раніше через санкції від SWIFT було відключено сім російських банків: ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Совкомбанк» і ВЭБ («Внешэкономбанк»).
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