ЄС у рамках шостого пакету санкцій відключає від SWIFT ще три російські банки

Євросоюз із 14 червня відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россельхозбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках 6 пакету санкцій проти РФ через війну в Україні.

Про це пише російська служба ВВС.

Санкції були погоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.

«Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.

У Сбербанку, як повідомляють російські ЗМІ, заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками», — йдеться у повідомленні.

Водночас у Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.

У Россельхозбанку заявили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.

Раніше через санкції від SWIFT було відключено сім російських банків: ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Совкомбанк» і ВЭБ («Внешэкономбанк»).