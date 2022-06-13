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Українці за час повномасштабної війни зареєстрували 30 тис. бізнесів

Українці за час повномасштабної війни зареєстрували 30 тис. бізнесів. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у телеграм.

«За 3 місяці війни було зареєстровано 31 266 підприємств, з яких 26 386 українців стали ФОПами», — йдеться у повідомленні.

Найбільше нових підприємств з’явилося у Львівській та Дніпропетровській областях, а також у Києві.

«Найпопулярніші сектори, у яких найчастіше реєструвалися нові ФОПи:
комп’ютерне програмування, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами», — зазначила Мінцифри.

При цьому заявку на релокацію бізнесу за урядовою програмою подали вже 1568 підприємств, 503 з яких вже переїжджають, додали в міністерстві.

13 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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