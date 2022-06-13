У складі Міжнародного легіону оборони України є представники 55 країн. » Українці за час повномасштабної війни зареєстрували 30 тис. бізнесів Українці за час повномасштабної війни зареєстрували 30 тис. бізнесів. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у телеграм. «За 3 місяці війни було зареєстровано 31 266 підприємств, з яких 26 386 українців стали ФОПами», — йдеться у повідомленні. Найбільше нових підприємств з’явилося у Львівській та Дніпропетровській областях, а також у Києві. «Найпопулярніші сектори, у яких найчастіше реєструвалися нові ФОПи:

комп’ютерне програмування, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами», — зазначила Мінцифри. При цьому заявку на релокацію бізнесу за урядовою програмою подали вже 1568 підприємств, 503 з яких вже переїжджають, додали в міністерстві.